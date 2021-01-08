Siber jandarma 2020'de 6 bin 869 internet sitesinde suç faaliyetleri tespit etti
Yasa dışı bahis, oltalama, fuhuş, müstehcenlik ve terör faaliyetlerinde bulunulan internet siteleri hakkında işlem yapıldı.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl suç içerikli faaliyette bulunulan 6 bin 869 internet sitesiyle ilgili işlem yapıldığını bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1 Ocak-31 Aralık 2020 döneminde gerçekleştirilen açık kaynak araştırmalarında, 4 bin 160'ı yasa dışı bahis, 1423'ü oltalama, 839'u fuhuş, 428'i müstehcenlik ve 19'u terör olmak 6 bin 869 internet sitesinde suç içerikli faaliyet yürütüldüğü tespit edilerek bu siteler hakkında işlem yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.