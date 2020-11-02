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SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtulan çocuklara burs

Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı, İzmir'deki depremde enkaz altından kurtarılan tüm çocukların, hayat boyu eğitim masraflarını karşılayacağını duyurdu.

Tolga Yanık   | 02.11.2020
SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtulan çocuklara burs

İstanbul

Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, İzmir'deki depremin herkesi derinden sarstığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: 

"Biliyoruz ki ateş en çok düştüğü yeri yakıyor. Şimdi, küçücük yaştaki çocuklarımızın ruhundaki büyük yaraları, bir nebze olsun iyileştirme zamanı. Enkazdan çıkıp mucize yaratan ve enkazdan çıkma umudunu bir an olsun yitirmeden beklediğimiz tüm çocuklarımızın, hayatları boyunca tüm eğitim masraflarını SEY Vakfı olarak karşılamak üzere yola çıktığımızı bildirmek isteriz."

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