SETA'nın '2018'de Türkiye' yıllığı yayımlandı

İSTANBUL

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) "2018'de Türkiye" yıllığını yayımladı.

Yıllık ile ilgili AA'ya açıklamalarda bulunan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, "2018'de Türkiye" yıllığının Türkiye'nin geride bıraktığımız bir yılının güvenilir bir bilançosunu sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin kısa denilebilecek bir zaman diliminde siyasi tarihi açısından son derece önem arz eden değişimler yaşadığını dile getiren Duran, "Yıllıkta 24 Haziran Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yeni sisteme fiilen geçişle birlikte bu durumun Türkiye siyasetindeki temel dinamikleri nasıl etkilediği, partilerin bu bağlamda iç ve dış siyasete yönelik gündemleri, değişik ittifak arayışları değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

"2018'de Türkiye"nin siyaset, dış politika, güvenlik ve savunma, ekonomi, enerji, hukuk ve yargı, eğitim ve sosyal politikalar ile medya başlıklarını içeren sekiz ana bölümden oluştuğunu belirten Duran, çalışmanın sadece 2018'in bir dökümü değil, aynı zamanda tüm yönleriyle 2019'un ipuçlarını veren bir zenginliğe sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 2018'de karşılaştığı siyasi ve ekonomik meydan okumaları çok iyi bir şekilde yöneterek güçlü bir bölgesel oyuncu ve etkili bir küresel aktör olduğunu gösterdiğini vurgulayan Duran, "2018, Türkiye'ye rağmen bir oyun kurgulanamayacağının net olarak anlaşıldığı bir yıl oldu, Türkiye tüm engellere rağmen 2018'de de kararlı bir şekilde hem bölgesindeki krizlerde hem de uluslararası gelişmelerde etkili bir rol oynamaya ve yapıcı katkı sunmaya devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, Türkiye'nin geride bırakılan yılda dış politikasının temel konu ve sorun alanlarının, bölgesel ve küresel aktörlerle yıl içindeki ikili ve çok taraflı ilişkilerinin genel çerçevesinin bu perspektif içerisinde değerlendirilebileceğini söyledi.

"Yerli ve milli enerji politikalarının yansımaları dikkate değer"

Türkiye'nin güvenlik ve terörle mücadele konusundaki teyakkuz halinin 2018'de de devam ettiğini belirten Duran, şöyle konuştu:

"FETÖ, PKK ve DEAŞ'ın Türkiye'deki yerel yapılanmaları ve PKK'nın Irak ve Suriye'deki bölgesel yapılanmalarıyla mücadele 2018’de de Ankara’nın terörle mücadele politikalarının odağını oluşturdu. Bir taraftan kurumlardaki arınma sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, diğer taraftan TSK’nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği birçok tatbikat ve önemli eğitim faaliyetleri muhtemel harekatlar için muharebe hazırlık seviyesinin ölçümü, uygulanacak taktiklerin test edilmesi ve askeri caydırıcılıklarının artırılmasına olanak sağlaması bakımından büyük önem arz ediyor."

Türkiye’nin 2018'de ekonomik göstergelerle açıklanması çok da mümkün olmayan döviz kuru hareketleri yaşadığını anımsatan Duran, son ekonomik saldırıların, finansal aparatların siyasi bir saldırı unsuru olarak bu kadar öne çıkması açısından ayrıca önem taşıdığını kaydetti.

2018'in, Türkiye'de enerji alanında gerçekleştirilen faaliyetler açısından değerlendirildiğinde uluslararası projelerin ve arz güvenliğini artırmak adına yerli kaynak kullanımını önceleyen çalışmaların öne çıktığı bir yıl olduğunu aktaran Duran, "Enerji ihtiyacını önemli ölçüde dış tedarikçilerden karşılayan Türkiye'de bu durumun beraberinde getirdiği riskleri minimum seviyelere indirmek adına projeler devam ediyor. Yerli ve milli enerji politikalarının hem ekonomi hem de siyasete olan yansımaları hassaten dikkate değerdir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Duran, 2018'de Türkiye'de hukuk ve yargı alanındaki iki önemli gelişmenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam anlamıyla yürürlüğe girip yeni sisteme uyum sürecinin başlaması ve 15 Temmuz'un ardından ilan edilen OHAL'in sona erip olağan döneme geçilmesi olarak öne çıktığını ifade etti. Duran ayrıca, FETÖ'nün örgütsel yapısını ve 15 Temmuz darbe girişimini açığa çıkaran yargılamalarda 2018'de önemli mesafe katedildiğini vurguladı.

"Önemli olayların medyaya nasıl yansıdığı da yer alıyor"

Eğitim politikaları açısından da 2018'in oldukça hareketli geçtiğini belirten Duran, değişen ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemlerinin uygulanmasının, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin açıklanmasının, yükseköğretimde ise öğretim üyelerinin unvanlarında yapılan değişiklik ve norm kadro uygulamasının detaylarının yıllıkta önemli bir yer tuttuğuna işaret etti.

SETA Genel Koordinatörü Duran, son olarak yıllığın iç ve dış siyasetin medyadaki görünümüne, 2018 Türkiye'sinde kültür-sanat alanındaki gelişmelere ve yıl içerisinde cereyan eden önemli olayların medyaya nasıl yansıdığına ilişkin bir diğer bölümü de içerdiğini söyleyerek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Küresel ve bölgesel gelişmeler, iç siyasetteki yapısal dönüşümler, terörle mücadele ve güvenlik kaygıları, toplumun ve siyasetin dinamik yapısı Türkiye'nin bir yılını değerlendirmeyi oldukça zor bir iş haline getiriyor. Bunun farkındayız. Ancak tüm bu zorluğa rağmen analitik bir bakış açısıyla Türkiye için 2018'de siyaset, dış politika, güvenlik ve savunma, ekonomi, enerji, hukuk ve insan hakları, eğitim ve sosyal politikalar ile medya alanlarında yaşananların bir izleğini çıkarmak mümkün. SETA'nın artık gelenekselleşmiş ve başvuru kaynağı haline gelmiş olan yıllıkları bu çabanın ürünüdür."

Duran, ayrıca "2018'de Türkiye" yıllığının tam metnine SETA'nın web sitesi www.setav.org üzerinden ulaşılabileceğini aktardı.

Muhabir: Mücahit Türetken