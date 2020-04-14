Euro
7.39
Dolar
6.77
BIST 100
96,398.64
Altın
1,715.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Senegal Büyükelçiliğine Ahmet Kavas atandı

Senegal nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Ahmet Kavas atandı.

Fırat Taşdemir   | 14.04.2020
Senegal Büyükelçiliğine Ahmet Kavas atandı

Ankara

Senegal nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Senegal nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Prof. Dr. Ahmet Kavas atandı.

Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

2015-2019 yıllarında İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası ilişkiler Bölümü Dekanlığını yapan Kavas, Arapça, İngilizce ve Fransızca biliyor. Aynı zamanda Afrika uzmanı olan Kavas, evli ve üç çocuk babası.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 105 kişi öldü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kovid-19'da sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış

Benzer haberler

Senegal Büyükelçiliğine Ahmet Kavas atandı

Senegal Büyükelçiliğine Ahmet Kavas atandı