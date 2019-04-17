Semra Özal: Acısı her gün daha da büyüyor
Semra Özal, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın anıldığı programda, "Acısı her gün daha da büyüyor. Dayanmaya çalışıyoruz bu büyük acıya. Çok zor." dedi.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 26. yılında Anıtmezar'da düzenlenen programla anıldı.
Topkapı'daki Anıtmezar'da gerçekleştirilen törene, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.
Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunduğu törende, Anıtmezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.
Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından, törene katılanlar Özal ailesine taziyelerini iletti.
"Bu büyük acıya dayanmaya çalışıyoruz"
Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Semra Özal, "Acısı her gün daha da büyüyor. Dayanmaya çalışıyoruz bu büyük acıya. Çok zor." dedi.
Ahmet Özal ise "Allah Türkiye'ye sıkıntı vermesin onun en büyük duası bu olurdu" diyerek, "Gerçekten sanki dünmüş gibi hem biz özlüyoruz hem Türkiye özlüyor. Benim babamdı ama bana göre Türkiye'nin de babasıydı. Allah rahmet eylesin. Çok erken gitti ama Allah'ın takdiri. Allah Türkiye'ye sıkıntı vermesin, onun en büyük duası bu olurdu" ifadelerini kullandı.
"Kendini vatanına milletine vakfetmiş bir insandı"
Bakan Pakdemirli de Özal'ın milletin gönlünde çok müstesna bir yeri olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Benim için aynı zamanda bir amcaydı. Bana hediye ettiği bir cep bilgisayarı vardı. Beni teknoloji ile tanıştıran insan odur. Etrafındaki herkesle ilgilenen, vatanını milletini çok seven biriydi. Kendini vatanına milletine vakfetmiş bir insandı. Ülkenin prangalarını kırması noktasında çok büyük faydası olmuştur. 70'li yıllarda ülke yönetilemiyordu Özal geldi, Türkiye iyi yönetilmeye başlandı. Bugünleri yaşıyorsak eğer Özal ve ekibine borçluyuz diye düşünüyorum."
"Türk millet Turgut Özal'ı asla unutmayacak"
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise Özal için şunları söyledi:
"Turgut Özal sadece bir lider, sadece bir siyasetçi değil, Türkiye'yi dünyaya açan, Türkiye'de ekonomide siyasette ve Türk insanının tüm dünyada öz güven kazanması için reformlar gerçekleştiren büyük bir insandır. Hayatı boyunca kendisini ülkemize hizmete adamış, hem bürokraside, hem siyasette unutulmaz hizmetleri Türkiye'ye kazandırmıştır. Onun yaptığı işler sağlığında kısmen anlaşılmış ama vefatından sonra Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini, Türkiye'yi bir dünya ülkesi yaptığını bütün millet görmüştür. Nitekim vefatında milyonların cenazesine katılması ve 'sivil cumhurbaşkanı', 'dindar cumhurbaşkanı' gibi sloganlar onun ülke ve millet açısından ne anlama geldiğini en iyi şekilde göstermiştir. Allah rahmet eylesin, mekanını nur etsin. Türk millet Turgut Özal'ı asla unutmayacak."
Yıldırım, daha sonra, 27 Mayıs ihtilali sonrasında idam edilen başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarını ziyaret edip, dua okudu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.