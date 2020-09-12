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Şehitlerimizi uğurluyoruz

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Cem Genco,Hüseyin Yıldız   | 12.09.2020
Şehitlerimizi uğurluyoruz Fotoğraf: Cem Genco / AA

Hatay

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Van'dan hava yoluyla gece kente getirilerek Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan Uçar'ın naaşı, yakınları tarafından alınarak Yeni Mahalle'deki babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından Reyhanlı Atikehanım Camisi'nde şehit Uçar için cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarıyla Hatay Valisi Rahmi Doğan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Serkan Topal ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende şehidin eşi Nuray, annesi Emine ve babası Hasan Uçar'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

İlçe Müftüsü Murat Akçay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Şehidin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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