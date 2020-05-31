Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şehitlerimizi uğurladık

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay son yolculuklarına uğurlandı﻿.

Ekber Türkoğlu,Erdal Türkoğlu   | 31.05.2020
Şehitlerimizi uğurladık Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi. Fotoğraf. Ozan Efeoğlu/AA

Tokat/Hatay

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın cenazesi memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'deki törenin ardından askeri helikopterle Niksar ilçesi Komando Tabur Komutanlığına getirilen Bora'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Şehit Bora'nın cenazesi, kara yolu ile Niksar'ın Yolkonak beldesindeki babaevine getirildi.

Şehidin babası Turan, annesi Nuriye ve eşi Gülseren Bora, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından, mezarlığın yakınındaki alanda kılınan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Çavuş Uğur Bora'nın cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar maske takarak sosyal mesafe kuralına uydu.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Mehmet Günay memleketi Hatay'da toprağa verildi

Aynı saldırıda şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi. 

Günay'ın (21) Türk bayrağına sarılı cenazesi, "helallik" alınması için Hatay Devlet Hastanesi'nden Kıyıgören Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. 

Daha sonra, şehit Günay için mahalle pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Günay'ın naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanan törene, şehidin babası Hüseyin ve annesi Şemse Günay, kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Altı kardeşi bulunan şehit Günay'ın bekar olduğu öğrenildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 956'ya yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acil durum hastaneleri ülkemizin yüz akı olacaklardır

Benzer haberler

Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık

Diyarbakır'da polis memuru Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı

Sığınmacılar Kovid-19 ile mücadele için maske ve sabun üretiyor

Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
Hakkari'de 2 asker şehit oldu

Hakkari'de 2 asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı