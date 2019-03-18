Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.46
BIST 100
103,304.00
Altın
1,305.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehitler Abidesi'nde Camİ'sinin açılış töreni
logo
Türkiye

Şehitlerimizi uğurladık

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel ve Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, son yolculuklarına uğurlandı.

Hakan Burak Altunöz,Muharrem Cin   | 18.03.2019
Şehitlerimizi uğurladık

Gümüşhane,Kütahya

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel, memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit piyade uzman çavuş Taşkın Temel'in naaşı, Kürtün ilçesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Kürtün Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi.

Şehit Temel'in naaşı, daha sonra öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Günyüzü köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Şehit Yaşar Çakır Kütahya'da toprağa verildi

Operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ise, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 

Askeri uçakla Zafer Havalimanı'na getirilen şehit Çakır'ın naaşı, Çayırbaşı köyündeki babaevine götürüldü. 

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı köy camisine getirildi.

Oğlunun tabutuna sarılan anne Hediye Çakır, "Cennet kokulu oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

Tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulan şehidin naaşı, götürüldüğü köy mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yeni Zelanda’daki camiye yönelen terörist saldırı bir milattır'
Paşinyan’ın Tahran ziyareti ve İran-Ermenistan ilişkileri
Belçika’nın imtiyazlı terör örgütü: PKK
Türkiye, Sudan için neden önemli?
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri

Benzer haberler

Diyarbakır'da HDP binasında terör operasyonu: 5 gözaltı

Diyarbakır'da HDP binasında terör operasyonu: 5 gözaltı

Şubat ayında 93 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma 2018'de teröre ağır darbe vurdu

Şırnak'ta bir asker şehit oldu

Şırnak'ta bir asker şehit oldu
'2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi'

'2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi'
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon