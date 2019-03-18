Şehitlerimizi uğurladık
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel ve Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, son yolculuklarına uğurlandı.
Gümüşhane,Kütahya
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel, memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit piyade uzman çavuş Taşkın Temel'in naaşı, Kürtün ilçesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Kürtün Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi.
Şehit Temel'in naaşı, daha sonra öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Günyüzü köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit Yaşar Çakır Kütahya'da toprağa verildi
Operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır ise, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Askeri uçakla Zafer Havalimanı'na getirilen şehit Çakır'ın naaşı, Çayırbaşı köyündeki babaevine götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı köy camisine getirildi.
Oğlunun tabutuna sarılan anne Hediye Çakır, "Cennet kokulu oğlum" diyerek gözyaşı döktü.
Tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulan şehidin naaşı, götürüldüğü köy mezarlığına defnedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.