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Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun cenazesi, memleketi Burdur'da toprağa verildi.

Bilal Altıok,Mustafa Ünal Uysal   | 10.07.2019
Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Burdur

Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Mertoğlu'nun ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Burdur Belediyesi morgundan alınarak Bağsaray köyündeki babaevine götürüldü.

Anne Ayşe Mertoğlu, şehit oğlunun tabutuna sarılarak, "Son gelişin böyle mi olacaktı oğlum." diye gözyaşı döktü.

Burada "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Bağsaray köyü Yaka Camisi'ne getirildi.

Burdur İl Müftü Vekili Yüksel Güzel'in kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, Bağsaray köyü mezarlığında toprağa verildi.

Bini aşkın kişinin tekbirlerle uğurladığı şehidin cenaze törenine, şehit Mertoğlu'nun babası Hüseyin Ali, annesi Ayşe, kız kardeşi Ümmü Mertoğlu'nun yanı sıra Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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