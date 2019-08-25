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Şehit Uzman Onbaşı Gezer'in cenazesi defnedildi

Çukurca'da PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Gezer'in cenazesi, Sinop'ta toprağa verildi.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 25.08.2019
Şehit Uzman Onbaşı Gezer'in cenazesi defnedildi

Sinop

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer, memleketi Sinop'ta son yolculuğuna uğurlandı. 

Askerler ve yakınlarınca Durağan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Gezer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, önce ilçe merkezindeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze, törenin düzenleneceği İsmail Bey Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Vali Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altınbaş, İl Emniyet Müdür Vekili Oğuz Lale, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gezer'in naaşı, ilçe kabristanlığında defnedildi.

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