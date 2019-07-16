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Şehit Uzman Onbaşı Demircan son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, son yolculuğuna uğurlandı

Rıdvan Korkulutaş   | 16.07.2019
Şehit Uzman Onbaşı Demircan son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Asri Mezarlık morgundan alınarak askeri tören mangası tarafından Bahattin Nakıboğlu Camisi avlusuna getirildi.

Burada düzenlenen törene, Demircan'ın annesi Emel Demircan, nişanlısı Gülsüm Tekin ve yakınları ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve vatandaşlar katıldı.

Törende, tabuta sarılıp gözyaşı döken ve Demircan'ın fotoğrafını öpen şehidin yakınları, "Sinanlar ölmez vatan bölünmez" diye seslendi.

Demircan'ın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Demircan'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.

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