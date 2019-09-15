Euro
6.29
Dolar
5.69
BIST 100
103,071.80
Altın
1,488.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Hatipoğlu'nun cenazesi, Adana'da toprağa verildi.

İbrahim Erikan   | 15.09.2019
Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Adana

Iğdır'da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Sabancı Merkez Camisi avlusuna getirildi.

Buradaki törene, şehidin babası Mustafa, annesi Hülya, eşi Cennet ve 8 aylık oğlu Yiğit Remzi Hatipoğlu ile Adana Vali Vekili Mustafa Aydın, vali yardımcıları Mustafa Yavuz, Zafer Öz, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Buruk Mezarlığı Şehitliğine defnedildi.

Iğdır'da, geçen sene 6 Haziran'da devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, yapılan müdahaleye rağmen dün şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'da tedavi gören asker şehit oldu

Şehit Kansuva'nın operasyon görüntüsü

Şehit Uzman Onbaşı Sarı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Sarı son yolculuğuna uğurlandı
Mardin'deki operasyonda yaralanan korucu şehit düştü

Mardin'deki operasyonda yaralanan korucu şehit düştü
Şehit Özel Harekat Şube Müdürü için tören

Şehit Özel Harekat Şube Müdürü için tören