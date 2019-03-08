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Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı

Iğdır'da arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit düşen Uzman Çavuş Samet Özkan'ın cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

İbrahim Erikan   | 08.03.2019
Şehit uzman çavuş son yolculuğa uğurlandı

Adana

Iğdır'da arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla şehit düşen Uzman Çavuş Samet Özkan, memleketi Adana'da son yolculuğa uğurlandı.

Türkiye-İran sınırındaki Gökay Hudut Birliği'nde, birlikte görev yaptığı arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Samet Özkan'ın (33) naaşı, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada "helallik" alınmasının ardından Kayışlı Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törene, şehidin babası Mehmet, annesi Selma, eşi Dilan ve 3 yaşındaki çocuğu Muhammed Emir Özkan ile yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin şapkasını takan ve eline fotoğraflarını alan anne Selma, Özkan'ın eşi Dilan ve oğlu Muhammed Emir törende gözyaşı döktü. Jülide Sarıeroğlu, aileyi teskin etmeye çalıştı. Şehit Özkan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

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