Euro
6.30
Dolar
5.67
BIST 100
102,837.20
Altın
1,417.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şehit Uluçay son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi toprağa verildi.

Ramazan Kaya   | 28.07.2019
Şehit Uluçay son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda şehit olan 31 yaşındaki polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nden ailesi ve meslektaşları tarafından alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, babaevine götürülerek helallik alınmasının ardından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Şehidin yakınları cenazenin başında gözyaşı döktü.

Buradaki törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bir çocuk babası şehit Uluçay'ın naaşı, Kayseri Asri Mezarlığı'na kadar omuzlarda taşındı.

Bakan Soylu da şehidin tabutunu bir süre taşıdı. Vatandaşlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Bu esnada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenginde adının yazılı olduğu kağıdı yırtıp çiçekleri koparan bir kişi, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Şehidin naaşı, Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin eşi, annesi, babası ve kardeşleri ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve Mustafa Elitaş, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, kamu kurum, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 26 Temmuz'da terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'
Körfez krizi sonrası Umman dış politikasındaki arayışlar
İmran Han’ın ABD ziyareti ve Pakistan'ın yeni dış politika vizyonu
Ukrayna siyasetinde yeni dönem
Suudi tahtı üzerinde Yemen kabusu

Benzer haberler

Şehit Uluçay son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uluçay son yolculuğuna uğurlandı

Erciyes'te 'FESTA 2200 Bisiklet Festivali'

Şemdinli'de terör saldırısı

Hakkari'de terör saldırısı

Hakkari'de terör saldırısı
Hamarat ellerden Adıyaman turizmine katkı

Hamarat ellerden Adıyaman turizmine katkı
Ata yadigarı 'siyez' buğdayında hasat sevinci

Ata yadigarı 'siyez' buğdayında hasat sevinci