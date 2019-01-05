Şehit Ülgen son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL

Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vaktinde düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Hüseyin Ülgen, annesi Kamer Ülgen ve kardeşleri ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, hava, deniz kuvvetlerinde görev yapan subay ve astsubaylar ile üst düzey emniyet amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Aile, burada taziyeleri kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Valisi Vali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı törene çelenk gönderdi.

Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.

Törenin ardından askerlerce omuzlanan Ülgen'in naaşı, top arabasına yerleştirildi. Ülgen'in naaşı daha sonra cenaze arabasına konuldu.

Cenaze, Kurfalı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Muhabir: Amman Nas