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Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'in cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Zekeriya Karadavut   | 11.05.2019
Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: AA/Zekeriya Karadavut

Kırıkkale

Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak, Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Alaaddin Özdemir ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin eşi Aslı, annesi Zehra ve babası Alaaddin Özdemir ile aile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Burada fenalaşan şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Alaaddin Özdemir, şehit oğlunun kepini taktı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu top arabasına kadar taşıdı.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra Balışeyh ilçesi Hüseyin Beyobası köyü mezarlığında defnedildi.

Törene Meşe'nin yanı sıra şehidin yakınları, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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