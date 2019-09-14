Euro
6.29
Dolar
5.69
BIST 100
103,071.80
Altın
1,488.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü

Şanlıurfa'da, motosikletle şehit oğlunun mezarını ziyarete giden Medet Halat, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Mehmet Fatih Aslan   | 14.09.2019
Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet, Şanlıurfa Mardin kara yolu Harran Üniversitesi (HRÜ) Osmanbey Kampüsü yakınlarında, Hüseyin Ruhullah Demir'in kullandığı 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Halat, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Halat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kuruma Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Medet Halat'ın, 14 Haziran 2018'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan onbaşı Abdulselam Halat'ın babası olduğu ve oğlunun kabrini ziyarete gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü

Şehit oğlunun kabrini ziyarete giden baba kazada öldü

Kebabıyla damakları coşturan lezzet: Birecik patlıcanı

Beylikdüzü'nde okul servisi kaza yaptı

Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 10 ölü, 8 yaralı

Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 10 ölü, 8 yaralı
Türk ve ABD askerlerinden Suriye sınırında inceleme

Türk ve ABD askerlerinden Suriye sınırında inceleme
Hatay Emniyet Müdürü Karabörk trafik kazası geçirdi

Hatay Emniyet Müdürü Karabörk trafik kazası geçirdi