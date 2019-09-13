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Şehit Kansuva'nın operasyon görüntüsü ortaya çıktı

Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyona ilişkin videoda, terör saldırısında şehit düşen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın görüntüsü de yer alıyor.

Halil İbrahim Sincar   | 13.09.2019
Şehit Kansuva'nın operasyon görüntüsü ortaya çıktı

Mardin

Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyona ilişkin videoda, terör saldırısında şehit düşen Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın görüntüsü de yer alıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Diyarbakır'da yakalanarak Mardin'e getirilen bir terör örgütü PKK mensubunun ifadeleri doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek operasyon yapıldı.

Artuklu, Savur ve Ömerli ilçeleri kırsalında 12 ayrı noktada yürütülen operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 4 el bombası, 2 roketatar, 3 dinamit parçası, el yapımı patlayıcı düzenekleri, 7 roketatar sevk fişeği, 12 şarjör, uzun namlulu silahlara ait çok sayıda fişek, gece görüş dürbünü, telsiz, 6 şemsiye, termal kıyafet ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyona katılan time, şehit Kansuva öncülük etmiş

Operasyona, Ömerli ilçesinin Ömeryan kırsalında 7 Eylül'de düzenlenen "Şafak 127 Operasyonu"nda yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva'nın da katıldığı belirtildi.

Operasyona ilişkin görüntülerde şehit Kansuva'nın, arama çalışmalarına katıldığı, elinde silahı, sırtında teçhizatı ile time öncülük ettiği görülüyor.

Mardin'in Ömerli ilçesinde 7 Eylül'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit düşmüştü.

Evli ve 2 çocuk babası Kansuva'yı şehit eden 3 terörist, Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

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