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Şehit Hüseyin Bulut son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Bulut'un cenazesi, Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi.

Engin Özekinci   | 26.04.2019
Şehit Hüseyin Bulut son yolculuğuna uğurlandı

Konya

İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Bulut (40), Konya'nın Seydişehir ilçesinde defnedildi.

Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut'un cenazesi, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Konya Havalimanına getirildi. Şehidin cenazesi, daha sonra kara yoluyla Seydişehir ilçesi Akyol Mezarlığı morguna götürüldü.

Şehit Bulut'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, daha sonra Muallimhane Camisi önündeki alana getirildi.

Şehidin eşi Sultan Bulut, burada tabuta sarılarak, "seninle gurur duyuyoruz, seni çok seviyoruz" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin çocukları Zeynep ve Ahmet Bulut ise babalarının tabutunu öperek, asker selamı verdi.

Cenaze, kılınan namazın ardından Seydişehir İlçe Şehitliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı katıldı.

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