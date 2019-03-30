Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.56
BIST 100
93,784.18
Altın
1,291.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Seçim yasakları başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin propaganda dönemi, saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı.

Ferdi Türkten   | 30.03.2019
Seçim yasakları başladı

Ankara

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin propaganda dönemi saat 18.00'de sona erdi ve yayın yasakları başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00'de bitti.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ereceğini öngörüyor.

Buna göre, oy verme gününden önceki gün (30 Mart) saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

Seçim günü okul kantinleri açık olacak

Seçim günü okul kantinleri açık olacak

İptal halinde yenileme seçimleri 2 Haziran'da yapılacak

Seçimde mühür basarken dikkat

Seçmene 10 adımda seçim günü rehberi

Seçmene 10 adımda seçim günü rehberi

Önce belediye başkanlığı pusulaları sayılacak

Önce belediye başkanlığı pusulaları sayılacak

YSK Başkanı Güven'den 'seçim güvenliği' açıklaması

YSK Başkanı Güven'den 'seçim güvenliği' açıklaması