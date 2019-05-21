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Savaş gemileri ziyarete açıldı

Marmaris'te TCG Yıldırım, TCG Gökçeada, TCG Meltem, TCG Poyraz ve TCG Edremit gemileri halkın ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler, yolcu limanında ve Marmaris Körfezi'nde bekletilen gemilere, Atatürk Meydanı'ndan günübirlik gezi tekneleriyle taşındı.

Sabri Kesen   | 21.05.2019
Savaş gemileri ziyarete açıldı

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında TCG Yıldırım, TCG Gökçeada, TCG Meltem, TCG Poyraz ve TCG Edremit gemileri ziyaretçilerini ağırlıyor.

Marmaris Cruise Port Limanı'na ve Marmaris Körfezi'ne demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemilerine gelenler, personel tarafından bilgilendiriliyor.

Vatandaşlara, gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili de bilgi veriliyor.

Yolcu limanında ve Marmaris Körfezi'nde ziyaret edilen gemilere vatandaşlar, Atatürk Meydanı'ndan günübirlik gezi tekneleriyle taşındı.

Askeri gemilerin komutanları, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı da ziyaret etti.

Gemiler, 23 Mayıs Perşembe gününe kadar 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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