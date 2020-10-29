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Şarkıcı Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkacak

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 3 yıl 7 aydan, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun yargılanmasına yarın başlanacak.

Filiz Kınık Öz   | 29.10.2020
Şarkıcı Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkacak

İstanbul

Sanık Paracıkoğlu, 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesin'de hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Paracıkoğlu ile 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtiliyor.

İddianamede, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.





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