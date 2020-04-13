Euro
7.43
Dolar
6.78
BIST 100
96,524.09
Altın
1,691.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şantiyelerde alınacak koronavirüs tedbirleri belirlendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 13.04.2020
Şantiyelerde alınacak koronavirüs tedbirleri belirlendi

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Genel Müdürlüğünce yayımlanan 19 maddelik kılavuz, şantiye çalışanlarının ve İSG profesyonellerinin dikkatine sunuldu.

"Şantiyelerde 19 Adımda Yeni Tip Koronavirüse Karşı Korunun" başlıklı kılavuzda, işverenin iş yerinde aldığı tedbirleri çalışanlara bildirmesi gerektiği belirtildi.

Kılavuzda, birden fazla işverenin bulunduğu şantiyelerde alınacak tedbirlerde işbirliği ve koordinasyona, işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

İşverenlerin dikkate alması gereken önlemler kılavuzda şu şekilde sıralandı:

"Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellenecek, çalışanlarda koronavirüs tespit edilmesi durumunda geliştirilecek eylem planında da yapılması gerekenlere yer verilecek.

Görevlendirilen çalışanlar ve sorumlulukları belirlenecek. Koordineli çalışma sürdürülmesi sağlanacak.

Çalışanların riskini en aza indirmek için gerekli tedbirler planlanacak.

Tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile çalışanların görüşleri dikkate alınacak.

Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılacak, sosyal mesafe kuralı uygulanacak.

Faaliyetlerin en az sayıda çalışanla sürdürülebilmesine ilişkin çalışma planı oluşturulacak.

Çalışanların birbiriyle iletişiminin asgari düzeyde olması sağlanacak.

Çalışanların hayatının tehlikeye atılması doğru planlama ve uygun tedbirlerle engellenecek."

Çalışanların ateşi düzenli ölçülecek

Çalışanların ateşinin sabah işe giriş, öğle arasında işe başlamadan önce ölçülmesi istenen kılavuzda, ateşi yüksek olanların iş yeri hekimine yönlendirilmesi, alınacak tedbirler hakkında çalışanların düzenli olarak bilgilendirilmesi gerektiği aktarıldı.

Kılavuzda şu ifadeler yer aldı:

"Hijyen kurallarının takibi sağlanacak. Zorunlu olmadıkça şantiyeye ziyaretçi girişi yasaklanacak. Toplantılar video konferans gibi yöntemlerle uzaktan gerçekleştirilecek. Çalışanların standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanması sağlanacak. Koronavirüs belirtisi olan çalışanlar maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılacak."

Şantiye alanlarındaki yemekhaneler ve dinlenme alanları ile ilgili önlemlere de değinilen kılavuzda, şu hususlara dikkat çekildi:

"Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alınmalı. Çalışanların dezenfektana, suya sabuna erişimi sağlanmalı. Düzenli havalandırma yapılmalı. Gıda ihtiyaçlarında hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Malzemelerin depolandığı alanlarda tedbirler alınmalı. Ülke genelindeki tedbirler ihlal edilmemeli." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 853 bini geçti
Türk bilim insanları Kovid-19'a karşı başvurulan sıtma ilacı 'klorokin'i sentezledi
'Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak'
'Kızlarıma kavuşma ümidiyle günlerimi geçirdim'
Isparta Şehir Hastanesi Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katkı veriyor

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 853 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyon 853 bini geçti

Kargoda ev eşyaları ve gıda maddeleri ön plana çıktı

Türk bilim insanları Kovid-19'a karşı başvurulan sıtma ilacı 'klorokin'i sentezledi

Sürücülere 'meydanı boş bulup gazlamayın' uyarısı

Sürücülere 'meydanı boş bulup gazlamayın' uyarısı
'Türkiye'nin yaş sebze meyve üssü'nde üreticiler yoğun mesaide

'Türkiye'nin yaş sebze meyve üssü'nde üreticiler yoğun mesaide
Dünyada Kovid-19 kısıtlamalarından 2,7 milyar çalışan etkileniyor

Dünyada Kovid-19 kısıtlamalarından 2,7 milyar çalışan etkileniyor