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Sansar yavrularına yardım eli

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, Osmaniye'de bir samanlıkta bulunan 3 sansar yavrusu koruma altına alındı.

Mustafa Çalkaya   | 12.04.2019
Sansar yavrularına yardım eli

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde bir kişi samanlığında 3 sansar yavrusu buldu. 

Yavruları 3 gün boyunca gözlemleyen köy sakini, hayvanların annelerinin samanlığa gelmediğini belirleyince Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine haber verdi.

Yetkililer, iki haftalık oldukları belirlenen ve henüz gözlerini açamayan yavruları besledi. Sağlık kontrolünden geçirilen yavrular teslim edildikleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde kuvöze alındı.

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