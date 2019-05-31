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Şanlıurfalı baklavacıların 'tatlı' telaşı

Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden Şanlıurfa'da baklavacılar, Ramazan Bayramı öncesi Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yoğun talebi yetiştirmeye çalışıyor.

Halil Fidan   | 31.05.2019
Şanlıurfalı baklavacıların 'tatlı' telaşı

Şanlıurfa

Şanlıurfalı baklavacıların "tatlı" telaşı

Türkiye'de damak lezzetiyle öne çıkan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da baklavacılar, Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşan talebi karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor. Kalitesine göre kilogramı 65-100 lira arasında değişen baklava, bayram öncesi yoğun ilgi görüyor. Şanlıurfa'nın ünlü baklavacılarından Mehmet Üstüneller, AA muhabirine açıklamada bulundu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Türkiye'de damak lezzetiyle öne çıkan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da baklavacılar, Ramazan Bayramı dolayısıyla oluşan talebi karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Ülkenin hemen hemen her yerinden gelen yoğun talebi karşılayabilmek için hummalı bir çalışma sürdüren baklavacılar, sade yağ, sert buğday unu ve fıstık kullanılarak yapılan baklavayı sofralara ulaştırabilmek için gayret ediyor.

Bayrama sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran ustalar, özellikle gece çalışarak siparişleri yetiştirebilmenin heyecanını yaşıyor. Bölge mutfağının olmazsa olmazı baklava, özel günlerde en çok tüketilen tatlıların başında geliyor. Hamuru merdaneyle kağıt inceliğinde açan ustalar, sadeyağ kullandıkları baklavayı fıstıkla süslüyor. Tepsilere dizilen baklava fırında pişirilerek tüketiciye sunuluyor.

"Bayrama iki gün kala sipariş almıyoruz"

Kalitesine göre kilogramı 65-100 lira arasında değişen baklava, bayram öncesi yoğun ilgi görüyor. Baklavacılar bu nedenle artık sipariş almamayı tercih ediyor.

Şanlıurfa'nın ünlü baklavacılarından Mehmet Üstüneller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram öncesi beklentilerinin üstünde satış yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderdiklerini söyledi.

Siparişleri yetiştirmek için aralıksız çalıştıklarını anlatan Üstüneller, şöyle devam etti:

"Bayram dolayısıyla işlerimiz çok arttı. Fazla mesai harcayarak kaliteden ödün vermeden siparişlerimizi karşılamaya çalışıyoruz. Baklavanın ham maddeleri olan sadeyağ, Antep fıstığı gibi ürünler Şanlıurfa'da yetişiyor. Üstüne bizim de emeğimiz eklenince harika bir tatlı ortaya çıkıyor. Bunu bilen Türkiye'nin farklı şehirlerinden insanlarımız da bizi tercih ediyor. Bayram öncesi bu yoğunluk tabii ki bizi mutlu ediyor ama bayrama iki gün kala artık sipariş almamaya çalışıyoruz. Aldığımız siparişleri yollamaya gayret ediyoruz."

Üstüneller, bir süre önce çölyak hastaları için glutensiz baklava üretimine de başladıklarını hatırlatarak, bu durumun talebi etkilediğini dile getirdi.

Baklavacı Orhan Avcı, "Türkiye'nin neredeyse tamamına baklava gönderiyoruz. Bu bayram diğer bayramlara göre çok yoğun bir sipariş aldık. Bu da bizleri memnun etti. Üç vardiya çalışarak siparişleri yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bayram sabahına kadar da çalışacağız." dedi.

Müşterilerden Ömer Faruk Nimetoğlu da baklavanın büyük bir ustalık istediğini bu nedenle de sürekli aynı yerden tatlı almaya gayret ettiklerini kaydetti.

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