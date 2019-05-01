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Kamu-Sen, Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor
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Şanlıurfa'daki 1 Mayıs programı kaza nedeniyle yarıda kesildi

Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonlarınca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Şanlıurfa 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde ortak program düzenlendi. Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi.

Özcan Yıldırım   | 01.05.2019
Şanlıurfa'daki 1 Mayıs programı kaza nedeniyle yarıda kesildi

Ankara

Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonlarınca Şanlıurfa 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde ortak program düzenlendi. Program, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs programına katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi.

Şanlıurfa'daki 1 Mayıs programı saat 09.00'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

1 Mayıs Bildirisi'nin gençler tarafından okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün selamla konuşmasının ardından sahneye Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan birlikte çıktı.

Yalçın, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs programına katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirdiğini belirterek, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Arslan da kaza nedeniyle programı tamamlayacaklarını belirterek, büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından program, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs programına katılmak için Şanlıurfa'ya gelen bir grubun trafik kazası geçirmesi nedeniyle yarıda kesildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve Hak-İş Genel Başkanı Arslan, kazada yaralananları hastanede ziyaret etmek için alandan ayrıldı.

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