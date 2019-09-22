Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere jeneratör ile lojistik malzeme takviyesi yapıldı.

Mustafa Güçlü   | 22.09.2019
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere jeneratör ile lojistik malzeme takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan jeneratör ve lojistik malzeme yüklü 10 araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa isotundan sabun yapıldı

'Geçen yıl 2 milyon 570 bin ton kütlü pamuk ürettik'

Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı

Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı
Şanlıurfa'da Göbeklitepe benzeri yapılara rastlandı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe benzeri yapılara rastlandı
'Azezi üzümü' nün şifalı lezzetlere yolculuğu başladı

'Azezi üzümü' nün şifalı lezzetlere yolculuğu başladı