Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi silahıyla sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.