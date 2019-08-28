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Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.

Rauf Maltaş   | 28.08.2019
Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi silahıyla sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü.

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