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Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist, silahı ve mühimmatıyla yakalandı.

Rauf Maltaş   | 02.04.2019
Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist, silahı ve mühimmatıyla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Teröristin üzerinde yapılan aramada ise bir uzun namlulu silah ile 39 adet fişek ve bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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