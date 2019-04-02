Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist, silahı ve mühimmatıyla yakalandı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist, silahı ve mühimmatıyla yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Teröristin üzerinde yapılan aramada ise bir uzun namlulu silah ile 39 adet fişek ve bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.