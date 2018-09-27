Sanatçı Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı

Fotoğraf: AA/Hakan Firik

BALIKESİR

Sinema ve tiyatro sanatçısı Tuncel Kurtiz, ölümünün 5'inci yılında Balıkesir'in Edremit ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Kurtiz'in Çamlıbel Mahallesi'ndeki mezarında düzenlenen törene, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, merhum sanatçının eşi Menend Kurtiz, tiyatro ve sinema sanatçıları Altan Erkekli, Veysel Diker ile yakınları, dostları ve hayranları katıldı.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliği kapsamındaki tiyatro oyunu için ilçeye gelen Erkekli, anma töreninde, Tuncel Kurtiz'in kendisi ve sanat dünyası için çok değerli olduğunu belirtti.

Erkekli, "Her yıl Tuncel Kurtiz'in vatan sevgisini, dürüstlüğünü, devrimciliğini, sanatçılığını, filozofluğunu, şairliğini genç kuşaklara anlatmak, bir ülkeyi sevmek için onun gibi inançlı, dirençli, yürekli olmayı hatırlamak, sanatın en doğru şekilde tevazular içinde yapılması gerektiğini anlatmak adına önemli. Kabri başında toplandık. Buradan o enerjiyi bütün Türkiye'ye yayacağımıza inanıyorum." dedi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da "Sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu, senarist, yönetmen, yazar, seslendirme ustası... Ne dersek, sanat adına ne varsa hepsi ona yakışıyor. Ama her şeyin ötesinde bir adamdı. Adam gibi bir adamdı. Onu kaybedeli aradan 5 yıl geçti. Yerinin doldurulmasının imkanı yok. Bıraktıklarıyla dünya durdukça yaşayacak olduğuna inanıyoruz. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hakan Firik