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Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktora bıçakla saldırmak isteyen genci, hastane polisi ve özel güvenlik engelledi.

Emre Sahinol   | 17.12.2020
Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişimi

Samsun

Samsun'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Hilmi K. (18), Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartıştı. Gencin sorun çıkaracağından şüphelenen doktor Ayyıldız, hastane polisinin yanına gidip durumu anlatarak yardım istedi.

Hastane polisi ile geri dönen doktora, Hilmi K. elinde gizlediği bıçakla saldırmak istedi. Bıçağı doktora doğru savuran saldırgan, hastane polisi ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından hastanede beyaz kod verildi. Gözaltına alınan zanlının saldırısının engellendiği anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

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