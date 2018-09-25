Samsun'a 10 milyon avroluk yatırım

Fotoğraf: AA/Özgür Uyaroğlu

SAMSUN

Samsun'un Havza ilçesine 10 milyon avroluk yatırım yapacak Eurocast Döküm Sanayi AŞ'ye Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer tahsisi yapıldı.

Yer tahsisi için Havza Ticaret ve Sanayi Odasında protokol imza töreni düzenlendi.

Kaymakam Metin Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yatırımın Samsun ve Havza için önemli olduğunu belirtti.

"Bizler gelecek yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı göstermekteyiz." diyen Yılmaz, "Derdimiz Havza ve Havza'daki istihdam ve buna bağlı göçü durdurmak. Bu anlamda yapılacak olan bu yatırım bizler için çok önemli." ifadesinde bulundu.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar ise çelik döküm fabrikası kuracak firmanın 100 kişi istihdam edeceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte yan sektörlerde de hareket olacak. OSB'ye yatırımcı bulmak önemli. Bizim derdimiz üretim yapacak yatırımcıları Havza'ya kazandırmak. Ülkemizin geçirmiş olduğu bu zor günlerde yaklaşık 73 milyon liralık bir yatırımın ilçemize gelmesinden ötürü mutluyum. Arkadaşlarımıza ülke ekonomisine vermiş oldukları desteklerden ve Havza'ya yapmış oldukları yatırımlar için teşekkür ediyorum."

Eurocast Döküm Sanayi AŞ Genel Müdürü Mustafa Bakır, firmanın Alman ortaklı bir firma olduğunu ve çelik döküm üzerine faaliyet gösterdiğini belirterek, "Firmamız Havza OSB'de 10 milyon avroluk bir yatırım yapacak ve 100 kişi istihdam edecek. İnşallah bir dahaki yıl üretime geçmiş olacağız. Bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından yer tahsis protokolü imzalandı.

Muhabir: Özgür Uyaroğlu