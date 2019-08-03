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Samsun pidesi ile hamburgerin lezzeti birleşti

Samsun'da bir restoran işletmecisi Samsun pidesi ile hamburgeri yeniden yorumlayarak ürettiği lezzete "pi burger" adını vererek marka tescili yaptırdı.

İlyas Gün   | 03.08.2019
Samsun pidesi ile hamburgerin lezzeti birleşti

Samsun

Samsun'un meşhur pidesi ile hamburgeri bir arada sunmak isteyen Samsunlu restoran işletmecisi "pi burger" adıyla yeni bir lezzet üretti.

Restoranında müşterilerine farklı bir ürün sunmak için yaklaşık 8 ay çeşitli denemeler yapan girişimci Ömür Ünal, lezzeti sınırları aşan Samsun pidesi ile özellikle çocuk ve gençlerin severek tükettiği hamburgeri tek üründe buluşturdu. 

İş yerinde "pi burger" adını verdiği yeni ürünü müşterilerine tattıran ve çok sayıda olumlu geri dönüş alan Ünal, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak markasını tescil ettirdi.

Ünal, AA muhabirine, meşhur Samsun pidesi ile dünyanın en çok tükettiği fast food ürünü hamburgeri aynı sunumda birleştirdiğini, oluşan lezzetin kendilerini de şaşırttığını anlattı.

Bu lezzeti herkesin tatmasını isteyen Ünal, "İki ayrı lezzeti pidenin içinde birleştirdim. Pi burger adını verdiğimiz ve 8 çeşit olarak ürettiğimiz 'pi burger'in patentini aldım." ifadelerini kullandı.

"Bu ürünün dünyada muadili yok"

Çocukları ve ebeveynlerini aynı lezzette buluşturma iddiasıyla yola çıktıklarını ifade eden Ünal, şunları dile getirdi: 

"Hamburger gibi dondurulmuş gıdaları değil tamamen organik ürünleri bir araya getirdiğimiz ürünümüzde vatandaşlarımız sağlıklı bir lezzeti tüketmiş olacaklar. Bu ürünün dünyada muadili yok. Biz bu ürünü yaparken çocukları göz önüne aldık. Çünkü çocuklar hamburgeri çok seviyor ama aileleri onların dondurulmuş gıda yerine sağlıklı ürünler tüketmesini istiyor. Buradan yola çıkarak hem çocukları mutlu edecek hem de aileleri memnun edecek bir ürün ortaya çıkardık. Üç aydır bonfileli, köfteli, tavuklu, sosisli, vejetaryenli, peynir, sebzeli ve pastırmalı olarak ürünümüzü vatandaşın lezzetine sunduk."

Hamburger görünümlü "pi burger"in özelliği, hamuru hazırlandıktan sonra malzemeleri içine konularak pide gibi taş fırında pişirilmesi.

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