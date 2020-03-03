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Samanyolu TV'nin istihbarat şefine FETÖ'den hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan eski Samanyolu TV istihbarat şefi Muzaffer Madak, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tanju Özkaya,Aybüke İnal   | 03.03.2020
Samanyolu TV'nin istihbarat şefine FETÖ'den hapis

Ankara

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık eski Samanyolu TV istihbarat şefi Muzaffer Madak ve avukatı, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. 

Savcının önceki celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Madak, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Madak, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmedi ve suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep etti.

Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre, sanık Madak'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Örgütün kapatılan yayın organlarından Samanyolu TV'nin istihbarat şefliğini yapan Madak, darbe girişimi sonrasında saklandığı evde sahte kimlikle yakalanmıştı.

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