'Salih çok cesur bir gazeteciydi'
AA'nın Halep muhabiri Salih Leyla'nın terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülmesinin üzerinden 4 yıl geçti.
Ankara
Suriye'de Anadolu Ajansı (AA) için habercilik yaptığı sırada terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 4 sene önce yaşamını yitiren Salih Leyla'nın babası Mahmud Leyla, oğlunun cesur bir gazeteci olduğunu söyledi.
AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla, 9 Ekim 2015'te, Halep kırsalındaki Hıreytan ilçesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetmişti.
Salih Leyla'nın 65 yaşındaki babası Mahmud Leyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden oğluna duyduğu özlem ve sevgiyi anlattı.
Baba Leyla, "Salih'i çok özledik. Oğlum işine çok bağlıydı. Vatan ve toprak aşkı onun her şeyiydi. Oğlum sevdiği AA'da çalışıyordu. Şehidim, arkadaşları ve meslektaşları tarafından çok sevilirdi." dedi.
Salih'in, halkın sesi olmak için gazetecilik yaptığını ifade eden Leyla, "Çok cesur biriydi. Hep cephe hatlarında çalışırdı. Buna arkadaşları da şahit. Suriye’de gazetecilik görevini yaparken, bombalı saldırıda hayatını kaybetti." diye konuştu.
"Üniversiteye giden 4 kardeşine o destek oluyordu"
Leyla, oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü hala atlamadığını kaydederek, "Şehit olan oğlum benim sağ kolumdu. Üniversiteye giden 4 kardeşine o destek oluyordu. Ailesine bakıyordu." ifadelerini kullandı.
Bir okulda asgari ücretin altında öğretmenlik yaptığını belirten 65 yaşındaki baba, kendisinin ve eşinin sağlık sorunları olduğunu kaydetti.
"Fırat Kalkanı, halkı DEAŞ zulmünden kurtardı"
Leyla, Türkiye'nin Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'na da değinerek, "Fırat Kalkanı, halkı DEAŞ zulmünden kurtardı. Harekat bölge halkına nefes aldırdı. Bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesi, Suriye'de teröre indirilen en ağır darbeydi." ifadelerini kullandı.
Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon hakkında da konuşan Leyla, "Bir şehit babası olarak, Fırat’ın doğusundaki veya Türkiye’deki Suriyelilerin tümünün oradaki ayrılıkçı SDG, PYD örgütlerinden kurtulmayı beklediğini ifade ediyorum. Suriyeliler, ülkenin kuzeyinin artık güvenli hale gelmesi ve orada istikrarın baki olmasını istiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Leyla, Türkiye'ye teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Salih Leyla
Temmuz 2015'de ayında Halep'in Cemiyet ez-Zehra bölgesindeki çatışmaları izlerken yüzünden yaralanan Leyla, tedavi için Türkiye'ye getirilmişti.
Leyla görevi boyunca Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalara ilişkin çok sayıda fotoğraf ve görüntü çekmiş, çatışma altında yaşayan halkın sıkıntılarına ilişkin haberler sunmuştu.
Leyla'nın Suriye iç savaşında çektiği çok sayıda fotoğraf dünyanın önde gelen basın yayın organlarınca yayınlanmış, en fazla beğenilen görseller kategorisinde yer almıştı.
Halep'in kuzeyindeki Anadan ilçesinde dünyaya gelen Leyla, üniversite eğitimini bilgisayar teknisyenliği bölümünde tamamlamıştı.
Gazeteci Leyla, Halep kırsalındaki Hıreytan'de 9 Eki 2015'te DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.