Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suudi Arabistan'tan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak Esenboğa Havaalanı'na indi. Gelen yolcular 14 günlük karantina için Çorum'a gönderilecek. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokaklar ve caddeler boş kaldı.
logo
Türkiye

Salgın sürecinde evde kalan çocuklara 'satranç' önerisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Samancı, "Bu dönemde çocukların kendi aralarında veya aileden biriyle satranç oynaması zihnin çalıştırılması için çok önemli." dedi.

Mesut Karaduman   | 02.05.2020
Salgın sürecinde evde kalan çocuklara 'satranç' önerisi

Tekirdağ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Samancı, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde evde kalan çocuk ve gençlere, zihinlerini geliştirmeleri için "Satranç oynayın." tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Samancı, AA muhabirine, salgın sürecinde evde kalan çocuk ve gençlerin zamanlarını verimli geçirmeleri amacıyla ilgi alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların büyük bölümünün, uzaktan eğitim dersleri dışındaki zamanlarını sürekli televizyon, telefon, bilgisayar ve tablet başında geçirdiğine işaret eden Samancı, "Çocuklar mutlaka sosyal bir branşla da ilgilenmeli. Müzik, resim ya da kitap olabilir. Bu dönemde çocuklara özellikle kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız." dedi.

"Eğlenceli aktiviteler yapın"

Samancı, çocukların salgın sürecinde aileleri tarafından doğru yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Akıllı telefonlar ve tabletler çocuklarda sosyal gelişmeye ve zihnin gelişmesine negatif etki ediyor. Bu dönemde çocukların kendi aralarında veya aileden biriyle satranç oynaması zihnin çalıştırılması için çok önemli. Satranç saatlerce oynanabilen kombine bir oyun olduğu için zihni çalıştırır." diye konuştu.

Ailelere, çocuklarıyla evde kaldıkları sürede eğlenceli aktiviteler yapmalarını öneren Samancı, şunları kaydetti:

"Akıllı telefonların, tabletlerin, doğru kullanılmadıkça çocuklara herhangi bir pozitif katkısı yok. Salgın nedeniyle okula gidemeyen ve evde zaman geçiren çocuk ve gençler bunların yerine güzel aktiviteler yaparak zamanlarını daha verimli geçirebilir. Zekayı geliştiren oyunların başında gelen satranç bu süreçte tercih edilebilir. Çocukların dışarı çıkıp spor yapma, oyun oynama fırsatı yok. O yüzden evde yapılacak güzel etkinlikler, çocuklar için bir fırsattır. Bu fırsatı herkesin en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 156 oldu
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 49 bini aştı
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
Koronavirüs pandemisinde kozmetik uygulamalarına dikkat
Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı

Benzer haberler

Kovid-19 salgını yerli markalar için fırsat yaratabilir

Kovid-19 salgını yerli markalar için fırsat yaratabilir

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti

Muhtar dışarı çıkamayanlar için köy fırınında ekmek pişiriyor

Salgın sürecinde evde kalan çocuklara 'satranç' önerisi

Salgın sürecinde evde kalan çocuklara 'satranç' önerisi
Güneydoğu'nun bereketli toprakları pamuk tohumuyla buluşuyor

Güneydoğu'nun bereketli toprakları pamuk tohumuyla buluşuyor
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye kurdaki oynamaları dengeleyebilecektir

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye kurdaki oynamaları dengeleyebilecektir