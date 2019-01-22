'Sahte avukat' avukatları da dolandırmış

Antalya'da "sahte avukat" olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın, avukatları müvekkil bulma, çok sayıda vatandaşı ise dosya masrafı adı altında paralarını dolandırdığı öne sürüldü.

ANTALYA - LEVENT KİŞİ

Antalya'da avukat olduğunu söyleyerek aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen tutuklu sanık hakkında dava açıldı.

"Kamu kurum ve kuruluşlar ve benzeri tüzel kişilerin araç olarak kullanılmasıyla dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanan sanık Mehmet Ö. (49) hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın dolandırıcılık suçundan her müşteki için 3 yıldan 10 yıla kadar, sahtecilikten ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, sanığın kendisiyle aynı isim ve soyisim taşıyan bir avukatın bilgilerini kopyalayarak kendisine sahte baro kartı, ehliyet ve nüfus cüzdanı hazırlattığı belirtildi.

Sanık Mehmet Ö'nün, piyasadaki avukatları müvekkil bulma vaadiyle kandırdığı öne sürülen iddianamede, dava açmak isteyen çok sayıda vatandaşı da yine kendisinin avukat olduğunu söyleyerek dosya masrafı adı altında binlerce lirasını alarak dolandırdığı ileri sürüldü.

Mehmet Ö'nün ayrıca avukat cübbesinin de bulunduğu ve zaman zaman cübbeyle dolaştığı bilgisi iddianamede yer aldı.

Dava dosyasında ifadelerine yer verilen müştekilerden avukat İ.T, sanığın kendisini avukat olarak tanıtıp baro kimliğini gösterdiğini belirtti.

Kimlikte yazılı ismi baro levhasından tarayınca aynı isim ve soyisimle İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukatın bulunduğunu gördüklerini aktaran i.T, "Kendisine bu nedenle güvendik. Sanık bize çevresinin çok geniş olduğunu söyledi. Çok sayıda müvekkili büromuza yönlendireceği vaadinde bulundu. Normal avukatlık mesleğini birlikte icra edebiliriz diye düşündük ama bürodaki çekmecede bulunan masraflar için ayırdığımız paradan 50 bin liranın eksildiğini anlayınca dolandırıldığımızı fark edip şikayetçi olduk." ifadelerini kullandı.

Avukat İ.T. ile aynı büroda çalışan bir başka müşteki avukat M.D.Ç. de kendisini avukat olarak tanıtan sanığın aracının plakasındaki harf grubunun "AV" olduğunu vurguladı.

Genelde avukatların araçlarının bu harf grubundan plaka taşıdığına işaret eden M.D.Ç, şunları kaydetti:

"Aracı 'AV' plakalı olunca ve yaptığımız araştırmada aynı isimle avukat olduğunu anlayınca kendisine güvendik. Antalya, Burdur, Bucak, Elmalı gibi yerlerde çok sayıda müvekkillerinin olduğunu ortak çalışarak müvekkil portföyümüzü genişletebileceğimiz vaatlerinde bulundu. Bir arkadaşımızdan 200 bin lira aldığını duyduk."

İddianamede müşteki sıfatıyla yer alan sanığın dini nikahla birlikte yaşadığı kadının da "Kocam tanıştığımızda avukat olduğunu ancak bazı problemlerden dolayı avukatlık mesleğini icra edemiyorum." dediği belirtildi.