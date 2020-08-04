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Sağlık Bakanı Koca'dan tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, "Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın." açıklamasında bulundu.

Muhammed Ali Toruntay   | 04.08.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan tedbir uyarısı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbir konusunda uyarıda bulundu.

Koca, Twitter paylaşımında, "Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın." ifadelerini kullandı.


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