Sağlık Bakanı Koca'dan tedbir uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, "Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın." açıklamasında bulundu.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbir konusunda uyarıda bulundu.
Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2020
Koca, Twitter paylaşımında, "Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın." ifadelerini kullandı.
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