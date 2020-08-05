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Sağlık Bakanı Koca, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

Beyrut'taki patlamaya ilişkin Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hasan'la telefon görüşmesi yapan Koca, dost ve kardeş Lübnan halkının acısını paylaştıklarını ifade etti.

Yeşim Sert Karaaslan   | 05.08.2020
Sağlık Bakanı Koca, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyrut'taki patlamaya ilişkin, Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hasan'la telefon görüşmesi yaparak, dost ve kardeş Lübnan halkının acısını paylaştıklarını belirtti ve başsağlığı dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Koca, Lübnan Sağlık Bakanı Hasan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, dost ve kardeş Lübnan halkının acısını paylaştıklarını ifade eden Bakan Koca, başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Koca, AFAD koordinasyonunda Lübnan'a, tıbbi ve insani yardım malzemesi taşıyacak olan uçakla aynı zamanda koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gerekli olan ilaç ve malzemenin de gönderileceğini bildirdi.

"20 kişilik ekip bugün Lübnan'a gönderilecek"

Patlamada yaralananların tedavisi için uzman hekim ve cerrahlardan oluşan 20 kişilik ekibin bugün Lübnan'a gönderileceğini ifade eden Koca, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Lübnan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan da halkının bu zor günleri birlik ve dayanışma ile aşacağını söyledi, desteği için Türk halkına ve hükümetine teşekkürlerini sundu.

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