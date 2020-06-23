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Sağlık Bakanı Koca 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin vaka durumları, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebepleri, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldıklarını bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 23.06.2020
Sağlık Bakanı Koca 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar / AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptıklarını belirterek, ''Toplantıda, vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık.'' ifadelerini kullandı. 

Kovid-19'a karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmeler de yaptıklarını kaydeden Koca, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin görseller de paylaştı.

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