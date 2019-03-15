Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.47
BIST 100
102,883.60
Altın
1,303.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan halka hitap ediyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Türkiye

Sadakataşı'nın Yemen'e yardımları sürüyor

Sadakataşı Derneği, Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan bin 100 aileye gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu ve 300 aileye hijyen paketi ulaştırdı.

Lale Bildirici   | 15.03.2019
Sadakataşı'nın Yemen'e yardımları sürüyor

İstanbul

Yemen'de yaşanan kriz sonrası bölgeye düzenli yardım ulaştıran Sadakataşı Derneği, Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan bin 100 aileye konserve, un, yağ, şeker, ekmek, süt tozu ve pirinçten oluşan gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu ve 300 aileye hijyen paketi ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre,Yemen'de nüfusunun yüzde 75’inden fazlası insani yardıma muhtaç durumda yaşıyor.

Yemen'de yaşanan kriz sonrası bölgeye düzenli yardım ulaştıran Sadakataşı, Marib ve Taiz bölgelerinde yaşayan bin 100 aileye konserve, un, yağ, şeker, ekmek, süt tozu ve pirinçten oluşan gıda kumanyası, 30 tanker içme suyu ve 300 aileye hijyen paketi ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, şunları kaydetti:

"Yemen'de 22 milyon insani yardıma muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor. Olayların başladığı 2015 yılından itibaren 100 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak için bölgeye için acil yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Taiz, Marib, Sana, Aden, Hadramevt ve El Hudeyde bölgelerinde düzenli olarak ekmek, su, gıda dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Bölgeye yapılan yardımlarımız devam edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
Lübnan'da yeni kabine ve oluşan yeni dengeler
İran’ın DEAŞ sonrası Irak’ta yeni hedefi ekonomik nüfuz
Netanyahu diaspora desteğini kaybediyor
Irak’ta ABD-İran rekabeti

Benzer haberler

Minik eller Yemenli yetimin yüzünü güldürdü

Minik eller Yemenli yetimin yüzünü güldürdü

ABD Yemen'deki askerlerini geri çekiyor

Öğrencilerin el emeği ürünlerinin geliri Yemen'e gidecek

'Yemen'de ABD ve İngiliz bombalarıyla 203 sivil öldü'

'Yemen'de ABD ve İngiliz bombalarıyla 203 sivil öldü'
'ABD'nin bombaları insani yardımınından önce Yemen'e ulaşıyor'

'ABD'nin bombaları insani yardımınından önce Yemen'e ulaşıyor'
İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt'tan Yemen ziyareti

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt'tan Yemen ziyareti