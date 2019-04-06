Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.30
Dolar
5.62
BIST 100
98,783.36
Altın
1,290.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sabiha Gökçen'de 109 bin yolcuya hizmet verildi

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "büyük göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminden dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi.

Zafer Arslan   | 06.04.2019
Sabiha Gökçen'de 109 bin yolcuya hizmet verildi

İstanbul

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "büyük göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminden dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) yoğunluk meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Operasyon Müdürü Göksu Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük taşınma sırasında oluşan yoğunluktan dolayı bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

Güney, taşınmanın başladığı günden bu yana gece saat 00.00 verilerine göre 109 bin yolcu ile 636 uçağa hizmet verdiklerini belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda genellikle yurt dışı uçuşlarında etkili olan yoğunluk, yurt içi uçuşlarında da yaşandı.

Yolcuların yoğunluktan olumsuz etkilenmemesi için Sabiha Gökçen Havalimanı ile çeşitli hava yolları tarafından uyarıları yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor
NATO’yu kim tehdit ediyor: Türkiye’nin S-400’leri mi, Beyaz Saray’ın Evanjelikleri mi?
Mısır’da yargının zoru ne?

Benzer haberler

İstanbul'un dünyaya açılan yeni kapısı bayrağı devraldı

İstanbul'un dünyaya açılan yeni kapısı bayrağı devraldı

Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş Ankara'ya

İstanbul'da 'Büyük Göç' verilen aranın ardından yeniden başladı

İstanbul'da 'Büyük Göç'te tırlar İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı

İstanbul'da 'Büyük Göç'te tırlar İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı
Atatürk Havalimanı'nda veda uçuşu

Atatürk Havalimanı'nda veda uçuşu
THY, Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli seferini yaptı

THY, Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli seferini yaptı