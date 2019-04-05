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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk

Atatürk Havalimanı'nın taşınması dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluştu.

Zafer Arslan   | 05.04.2019
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk

İstanbul

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi.

İSG Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, taşınma nedeniyle birçok yabancı hava yolu şirketi planlamasını Sabiha Gökçen Havalimanı'na göre yaptı.

Sabah erken saatlerden itibaren havalimanına gelen yolcular, iç hatlar gidiş, dış hatlar gidiş ve terminal içerisinde yoğunluğa neden oldu. İSG'nin aldığı önlemler sayesinde, yolcular mağduriyet yaşamadı. Ayrıca emniyet görevlileri tüm pasaport bankolarını açık tutarak, burada oluşacak yoğunluğun önüne geçti.

Taşınma takvimi boyunca İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na 170'i ilave, 32'si büyük gövdeli toplam bin 400 uçağın gelmesi bekleniyor.

Bu arada İSG, ''Büyük Göç'' sonunda kapanacak Atatürk Havalimanı için veda, İstanbul Havalimanı için ise "hoş geldin" mesajı yayımladı.

Veda mesajında, ''Vedaların en hüzünlüsü sana. Biz seneler boyunca bu şehirde ne vedalar gördük. Meğer en zoru sana veda etmekmiş. Hoşça kal Atatürk Havalimanı.'' ifadesi kullanıldı.

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