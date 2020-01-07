Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Uçaktaki 164 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.
Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olay nedeniyle pist, uçuşlara kapatıldı.
"THY seferleri 15.00'e kadar durduruldu"
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pistten çıkması nedeniyle THY'nin seferlerinin saat 15.00'e kadar durdurulduğunu bildirdi.
Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15.00'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler."
Bu arada THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 6 uçağından 5'i İstanbul Havalimanı, biri ise Ankara'ya yönlendirildi.
İstanbul Valiliği: Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah -İstanbul seferini yapan özel bir hava yolu şirketine ait yolcu uçağının, bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
"Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır"
Pegasus Havayolları'ndan olaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (7 Ocak 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.