Sabiha Gökçen Havalimanında bir uçak pistten çıktı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına iniş yapan bir uçak pistten çıktı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı.
Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı https://t.co/ZHryFCRFRW— AA Canlı (@AACanli) February 5, 2020
Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.
Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.
Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı ancak yaralıların bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kaza bölgesine hareket etti.
Bakan Turhan: Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok
NTV canlı yayınında kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, şunları kaydetti:
"Şu anda bize ulaşan bilgilere göre can kaybı yok. Yaralıların şu anda bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan ayrıldı. Bazılarını da acil servis birimlerimiz ve ekiplerimiz uçağın içerisinden çıkarmaya çalışıyorlar yolcuları. Yaralıların tahliyesi devam ediyor. 177 yolcu bunun 2'si çocuk. 6 da mürettebat vardı uçakta. Aldığımız bilgilere göre sert iniş sonucu pist başından çıkarak araziye sürüklendi. Uçakta kırım oluştu. Yolcuların önemli bir kısmı kendi imkanlarıyla uçağı terk etti. İçeride olanlar da ekiplerimiz tarafından tahliye dilmeye çalışılıyor."
Turhan kazanın oluş şekline ilişkin ise "Bize gelen bilgiye göre kaza sert biriniş yapıldığı ve hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu. Pilotlarla bir irtibat hala kurulamadı. Oradaki arkadaşlarımızla görüşüp anbean bilgi alıyoruz. 32'ye yakın ambulans olay yerine gitti. Bunlarla yaralılar hastanelere sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.
Uçuşlar İstanbul Havalimanına yönlendirildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya: Yolcuları tahliye çalışmaları başlatılmıştır
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır."
İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı,Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır.— Ali Yerlikaya (@yerlikayaali34) February 5, 2020
Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.