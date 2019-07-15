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S-400 sevkiyatı kapsamında 8. uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 8. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Zehra Aydın   | 15.07.2019
S-400 sevkiyatı kapsamında 8. uçak Mürted'e indi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor. 

Bu kapsamda, sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

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