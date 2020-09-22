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Türkiye

Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları ertelendi

EPDK, 2 bin megavatlık Türkiye elektrik sistemine bağlanması öngörülen rüzgar santrali kapasitesi kapsamında gelecek ay alınması planlanan rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularının, ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini bildirdi.

Büşranur Begçecanlı   | 22.09.2020
Rüzgar enerjisinde önlisans başvuruları ertelendi

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre, 30 Temmuz 2015'teki kurul kararıyla 2020 yılına kadar kullanılması kararlaştırılan 2 bin megavatlık Türkiye elektrik sistemine bağlanması öngörülen rüzgar santrali kapasitesi kapsamında EPDK tarafından alınacak rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları ikinci bir duyuruya kadar ertelendi.

Daha önce 6-10 Nisan 2020 olarak ilan edilen başvurular, 5-9 Ekim tarihlerine ertelenmişti.


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