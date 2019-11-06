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Rüzgar arabası REK19'a büyük ilgi

YTÜ Rüzgar Enerjisi Kulübü öğrencilerinin tasarladığı rüzgar aracı REK19, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Gülşen Çağatay,Gökçe Küçük   | 06.11.2019
Rüzgar arabası REK19'a büyük ilgi Fotoğraf: Gülşen Çağatay / AA

Ankara

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rüzgar Enerjisi Kulübü üyesi öğrencilerin tasarladığı rüzgar aracı REK19, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde görücüye çıktı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığıyla Sheraton Otel'de gerçekleştirilen kongrede sergilenen ve ziyaretçilerden büyük ilgi gören REK19, rüzgar enerjisinin doğrudan mekanik enerjiye çevrilmesiyle hareket ediyor.

Aracı geliştiren öğrencilerden YTÜ Makine Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Selin Kalay, AA muhabirine, 10 kişilik ekiple aracın aerodinamik, güç aktarımı, şasi, yönlendirme ve elektronik kısımlarında gruplar halinde çalıştıklarını anlattı.

Kuruldukları 2010 yılından beri uluslararası yarışmalar için araç geliştirdiklerini ifade eden Kalay, REK19'un kulübün geliştirdiği 6. araç olduğunu ve aracın, Hollanda'dan sadece bu güçle tasarlanan araçların katıldığı Racing Aeolus yarışmasında derece aldığını aktardı.

Aynı fakülteden yeni mezun olan ve rüzgar araçları üzerine çalışmalarını sürdüren Mert Özhan da aracın kurulu gücünün 2,5 kilovat düzeyinde olduğunu ve türbinden aldığı rüzgar gücünü güç aktarım parçalarıyla mekanik güce dönüştürdüğünü dile getirdi.

Makine Mühendisliği öğrencisi İbrahim Yılmaz da Hollanda'da yarışan tek Türk takım olduklarını ifade etti.

Yılmaz, yarışma kuralları gereği araçta elektrik depolanmasının yasak olduğunu, rüzgarın doğrudan kullanıldığı araç tasarımlarının yenilenebilir enerjiye dikkati çekmek için yarıştırıldığını sözlerine ekledi.

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Rüzgar arabası REK19'a büyük ilgi

Rüzgar arabası REK19'a büyük ilgi