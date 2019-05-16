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Türkiye

'Rusya ile S-400 anlaşmamız devam ediyor'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400 ve Patriot görüşmeleri konusunda, "Biz ciddi bir devletiz, anlaşmamız Rusya ile devam ediyor, ABD ile de görüşmemiz sürüyor." dedi.

Göksel Yıldırım   | 16.05.2019
'Rusya ile S-400 anlaşmamız devam ediyor'

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye ve AB sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması İçin Mobil Gözetleme Araçları Tedarik Projesi Devir-Teslim Töreni" sonrasında, basın mensuplarının S-400 ve Patriot füze sistemlerinin tedarik ve görüşme süreçlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, S-400 alımına yönelik, "Şu anda erteleme ya da durdurma gibi herhangi bir şey söz konusu değil. Gündemde de değil." açıklamasının hatırlatılması üzerine Demir, "Dışişleri Bakanımız açıklama yaptıysa bunun üzerine açıklama beklemeyeceksiniz. Biz de aynı düzlemdeyiz." diye konuştu.

Demir, S-400 teslimat takvimine ilişkin soruya, "Teslimatla ilgili bilgiler malum daha önce konuşuldu. 'Temmuz, temmuzdan hazirana çekilme durumu var.' dedik. Bunlar da hala geçerli." yanıtını verdi.

İsmail Demir, S-400'de personelin eğitimine ilişkin konuların da kendi mecrasında devam ettiğini belirtti.

Patriot'lara ilişkin ABD'li yetkililerle yürütülen görüşmeler için Demir, "İkili görüşmeler devam ediyor. Detayını vermek çok doğru olmaz." dedi.

Demir, S-400 ve Patriot sistemlerinin tedarik ve görüşme süreçlerine ilişkin, "Biz ciddi bir devletiz, anlaşmamız Rusya ile devam ediyor, ABD ile de görüşmemiz sürüyor." ifadesini kullandı.

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