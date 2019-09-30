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Rus yangın söndürme uçağı Manisa'da test edildi

Tarım ve Orman Bakanlığının envanterine katmayı planladığı Rus amfibi yangın söndürme uçağı "Be-200 ES"in Soma'daki Sevişler Barajı'nda test edildiği bildirildi.

Mustafa Murat Kaygusuzer   | 30.09.2019
Rus yangın söndürme uçağı Manisa'da test edildi

Manisa

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, TEKNOFEST İstanbul’da görücüye çıkan, ardından Antalya’nın Kemer ilçesindeki orman yangınında kullanılan Rus yangın söndürme uçağı, hafta sonu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne getirildi.

Rusya’dan Türkiye’ye getirilen 14 ton su kapasiteli, su yüzüne paralel olarak durabilen Be-200 ES uçağı ilk testini Soma Sevişler Baraj Gölü’nde gerçekleştirdi.

Rus pilot idaresindeki uçak, baraj gölünden aldığı suyu Soma’nın Kozluören Mahallesi'ndeki ormanlık alana bıraktı.

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ve Soma Orman İşletme Şefliği yetkililerinin de nezaret ettiği test uçuşunun başarılı şekilde son bulduğu, uçağın İzmir ve Manisa'da da deneme testlerinin yapıldığı öğrenildi.

Rusya Birleşik Uçak Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Beriev Uçak Şirketi tarafından üretilen Be-200 ES amfibi yangın söndürme uçağının ana gövdesi diğer uçaklardan farklı olarak, yangın söndürme ve afet bölgelerinde acil durumlarda kullanılmak üzere geliştirildi.

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